É hora de os objetivos sociais serem tão exigentes quanto os económicos, diz Vieira da Silva

Vieira da Silva, ex-ministro e atual conselheiro da Comissão Europeia para os Direitos Sociais, reconhece que não está a ser fácil encontrar um consenso forte entre os 27 Estados-membros da União Europeia em torno dos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

As metas principais que se pretendem alcançar passam por uma taxa de emprego de pelo menos 78% na União Europeia, 60% dos adultos com formação anual e uma redução do número de pessoas em risco de exclusão social ou de pobreza na Europa em, pelo menos, 15 milhões de pessoas, entre as quais cinco milhões de crianças.

Vieira da Silva diz que, depois de ter sido tão rígido nas metas de défice e dívida, é agora tempo de fazer o mesmo aos objetivos sociais.

“Não há, reconheçamos, no plano social a mesma exigência tão marcada e tão concretizada em taxas, em números, em objetivos como existe no plano económico-financeiro. Nem existem regras tão claras no plano social como existem no mercado”, afirma em entrevista à Renascença.

Mas, a partir desta sexta-feira (dia em que começa a Cimeira Social no Porto), os parceiros sociais europeus ficam também vinculados ao "melhor dos seus esforços" para alcanças estas metas. A partir desta cimeira, cada país europeu vai ter de apresentar metas nacionais para cumprir estes objetivos.