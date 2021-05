Jorge Jesus pode colocar lugar à disposição? "Não, é extremamente vaidoso para isso"

É tempo de acreditar que é possível vencer a Taça de Portugal diante do Braga, mas os "jogadores e equipa técnica devem fazer ponto de honra nisso", sublinha. "É o mínimo que se pede", acrescenta.

Sobre o empate no clássico, com o FC Porto - resultado que deixa as águias cada vez menos capazes de ultrapassar o Dragão no segundo lugar -, o antigo dirigente não partilha do ponto de vista de Jorge jesus na análise ao desempenho das duas equipas.