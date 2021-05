Lisboa sem marchas populares pelo segundo ano devido à Covid-19

Veja também:

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu não realizar este ano o concurso das marchas populares.

"Tendo em conta o atual contexto pandémico e devido às restrições de saúde pública que ainda se mantêm, é com particular tristeza que a Câmara Municipal de Lisboa informa que não será possível realizar este ano o Concurso das Marchas Populares que habitualmente decorre no mês de junho", lê-se no comunicado enviado à redação.

A autarquia decidiu ainda atribuir 15 mil euros a cada entidade organizadora do evento para "minorar o prejuízo económico" que "provoca a não realização deste momento ímpar na vida cultural da cidade".

O valor corresponde a metade do subsídio que é habitualmente assegurado.

Em Portugal, morreram 16.983 pessoas dos 838.102 casos de infeção confirmados, segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde.