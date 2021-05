Sporting volta aos treinos com três lesionados

O Sporting voltou a treinar, esta quinta-feira, horas depois da vitória sobre o Rio Ave, na noite anterior, por 2-0.



Os titulares do jogo em Vila do Conde fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado e às ordens de Rúben Amorim. Por sua vez, Bruno Tabata, Tiago Tomás e Pedro Porro fizeram tratamento às respetivas lesões.

A equipa folga na sexta-feira e regressam ao trabalho, com vista à partida frente ao Boavista, no sábado de manhã.