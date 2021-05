Sporting é "um degrau" no percurso de Pedro Gonçalves

“Só fiquei surpreendido com os espaços que tem ocupado e a capacidade de finalização que está a demonstrar, nada do resto me surpreende. Nem a irreverência, nem a capacidade técnica e tática", acrescenta.

O rendimento de Pedro Gonçalves é simplesmente a confirmação da expetativa do seu antigo treinador. A única surpresa, refere, tem a ver com o seu posicionamento em campo e com a taxa de eficácia na finalização.

"Disse-lhe antes de sair [do Famalicão] que o Sporting é apenas um degrau no percurso dele (...) Penso que vai atingir outros patamares", prevê João Pedro Sousa, em entrevista à Renascença .

João Pedro Sousa está convencido, e transmitiu isso mesmo a Pedro Gonçalves, que o Sporting "é apenas um degrau no percurso dele". O treinador que lançou o médio na I Liga, no Famalicão, argumenta que com o nível que está a apresentar esta época", Pote "não deve ficar por aqui".

Pedro Gonçalves transferiu-se do Famalicão para o Sporting, no início da época, a troco de 6,5 milhões de euros, por 50% do passe. O jogador, de 22 anos, tem contrato com os leões até 2025 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Esta temporada tem 18 golos, em 34 jogos, e está na corrida pelo troféu de melhor marcador do campeonato. Depois do golo marcado em Vila do Conde, na vitória do Sporting sobre o Rio Ave (0-2), Pedro Gonçalves igualou Seferovic, com 18 golos, no topo da tabela dos goleadores.

Na época passada, no Famalicão, com João Pedro Sousa, fez 40 jogos e marcou sete golos. Foi a sua época de estreia na I Liga, depois de ter estadp duas épocas no Wolverhampton.