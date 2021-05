Sporting a quatro pontos do título. Benfica já não pode ser campeão

O Sporting venceu em Vila do Conde e garantiu a entrada direta para a Liga dos Campeões na próxima época. Ao mesmo tempo, o Benfica já não pode ser campeão.

A três jornadas do fim, os leões têm confirmado, pelo menos, o segundo lugar do campeonato e, pelo menos, 23 milhões de euros de prémio da Champions.

Pode ser ainda mais dinheiro, mas a equipa de Alvalade está dependente dos nomes que também se qualificarem por essa Europa fora.

Faltam, no máximo, quatro pontos ao Sporting para ser campeão e até podem ser menos, dependendo do resultado desta quinta-feira no clássico entre águias e dragões.

Já o Benfica perdeu a hipótese, matemática, de ser campeão ainda esta época. Os encarnados têm 66 pontos e estão a 13 da liderança quando faltam disputar 12.

Classificação

1- Sporting 79 pontos/31 jogos

2- FC Porto 70/30

3- Benfica 66/30

4- Sp. Braga 59/31

Sporting é campeão já na segunda-feira se o FC Porto não vencer o Benfica na Luz (31.ª jornada) e o Sp. Farense em casa (32.ª).

Na terça-feira se o FC Porto fizer apenas 4 pontos nos jogos com Benfica e Farense e o Sporting vencer o Boavista em casa (32.ª).

Ou a 15 de maio se o FC Porto vencer os jogos com Benfica e Farense e o Sporting fizer 4 pontos diante de Boavista e Benfica (33.ª).