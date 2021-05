Secretário de Estado do Desporto confirma. Festa do Sporting “está a ser preparada”

O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, revela que já está a ser preparada uma eventual festa do título do Sporting.

Em declarações ao Canal11, o governante confirma que vai decorrer “hoje mesmo” uma reunião entre a Câmara Municipal de Lisboa, as forças de segurança e o Sporting.

“[Festa] Está a ser preparada, tive oportunidade já esta semana de falar com responsáveis do Ministério Administração Interna e hoje mesmo decorre uma reunião entre a Câmara Municipal de Lisboa, um potencial vencedor do campeonato [Sporting] e as forças de segurança”, referiu.

João Paulo Rebelo acrescenta que “é muito melhor que alguma coisa esteja preparada, do que deixarmos que as comemorações aconteçam livremente”.

“Sabemos que será muito difícil evitar essas manifestações e o melhor é enquadrá-las e dar-lhes as melhores condições. É possível juntarmos pessoas com segurança”, referiu.

Os leões estão, no máximo, a quatro pontos do título.