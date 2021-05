Rui Barreiro: "Rúben Amorim foi aposta arriscada de Frederico Varandas"

Hoje é um daqueles dias com milhares de sportinguistas transformados por alguns momentos em "benfiquistas desde pequeninos" para aplicar um jargão bem conhecido dos adeptos do futebol. Um triunfo encarnado sobre o Porto deixa os leões a um empate de festejar o título de campeão nacional. Depois de 19 anos de seca, os adeptos leoninos preparam a festa, que poderá acontecer já na próxima terça-feira, quando o Sporting receber o Boavista, em Alvalade. Mas os festejos do título só serão antecipados, se o Benfica ganhar ao Porto. A torcer pelo Benfica estão milhares de adeptos do Sporting e um deles é o antigo conselheiro leonino Rui Barreiro. “A vitória do Benfica torna mais fácil o objetivo do Sporting, que é ser campeão. O primeiro objetivo, de chegar à Liga dos Campeões, está conseguido. O segundo, que é ser campeão, quanto mais cedo for alcançado, tanto melhor”, diz Rui Barreiro a Bola Branca, numa entrevista em que atribui “mérito total” ao Sporting e reconhece o papel que Frederico Varandas teve no objetivo tão perto de ser alcançado. “É preciso lembrar que a contratação de Rúben Amorim foi uma jogada arriscada e esse mérito tem que ser reconhecido”, declara.

Foi com tochas, petardos e cânticos, que centenas de adeptos, já de madrugada, receberam junto ao Estádio de Alvalade, a equipa do Sporting, no regresso de Vila do Conde, com mais três pontos na bagagem. Rui Barreiro compreende o gelo que Rúben Amorim tem colocado no copo da euforia dos adeptos, mas partilha da ideia de que este título já ninguém tira ao leão. Com a presença garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting assegura à partida um encaixe de 23 milhões de euros. Nesta entrevista a Bola Branca, Rui Barreiro defende que “é preciso fazer desta presença na Liga dos Campeões um hábito”, de forma a combater a preponderância de Porto e Benfica nas últimas duas décadas.