João Pedro Sousa: "Sporting vai ser um campeão justo"

João Pedro Sousa considera que o Sporting “tem sido claramente a melhor equipa e vai ser um justo campeão”. Depois da vitória em Vila do Conde, os leões ficaram com nove pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas os dragões têm clássico, esta quinta-feira, com o Benfica e podem recuperar a diferença de seis pontos.

“Não é fácil uma equipa na nossa liga fazer os resultados que o Sporting tem feito e com adversários extremamente competitivos na luta pelos mesmos objetivo. E partiu de uma base e de um contexto também bastante complicados, de transição da época passada para esta", comenta o treinador, em entrevista à Renascença.

João Pedro aproveita o momento para enviar "um enorme abraço de parabéns ao Rúben Amorim, porque fez um trabalho simplesmente fabuloso”.

Na primeira volta do campeonato, o Sporting empatou com o Famalicão (2-2), então treinado por João Pedro Sousa. O técnico, de 49 anos, saiu do Famalicão, com a época em andamento e foi substituído por Silas, entretanto rendido por Ivo Vieira.

Na temporada passada, a primeira de João Pedro como treinador principal, o Famalicão alcançou a melhor classificação da sua história, ao terminar o campeonato no 6.º lugar.