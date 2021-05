Empate no clássico deixa Sporting a uma vitória do título

O Sporting garante o título de campeão nacional se ganhar o próximo jogo, em casa, contra o Boavista, depois do empate no Estádio da Luz entre Benfica e FC Porto.

Com a divisão de pontos no clássico e com três jornadas por disputar, o Sporting fica com 79 pontos, mais oito do que o FC Porto, que é segundo classificado.



Visto que os dragões têm vantagem no confronto direito, o Sporting precisa apenas de dois pontos para ser campeão, o que significa que poderá levantar o troféu já na próxima semana.

O título pode ficar garantido "no sofá", na segunda-feira, porque o FC Porto entra em campo primeiro, em casa, contra o Farense. Caso os dragões não vençam, o Sporting confirma o título.

Caso os dragões vençam, o Sporting precisa de vencer o Boavista no dia seguinte, na terça-feira, em Alvalade, para garantir na próxima jornada o título de campeão nacional.