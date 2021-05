Com a concludente vitória alcançada ontem à noite em Vila do Conde o Sporting Clube de Portugal colocou-se na ante-câmara do título, parecendo não restarem grandes dúvidas de que vai conseguir entrar nesse grandioso anfiteatro dos campeões ainda antes de se ter cumprido todo o calendário da prova.

Cumpridas para os leões trinta e uma jornadas há, para além disso, dois outros aspetos que se afiguram extremamente relevantes: no primeiro caso, a vitória frente ao Rio Ave garantiu a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada e, depois, fica também o registo de a equipa leonina ter cumprido trinta e um jogos sem perder, o que não deixa de constituir igualmente uma proeza relevante.

Para que se clarifiquem ainda melhor todas as situações que têm a ver com o clube de Alvalade é importante o clássico desta quinta-feira, em que o Benfica recebe no seu estádio o Futebol Clube do Porto.

Já completamente afastados da possibilidade de chegar ao título, os encarnados olham ainda, embora de uma forma remota, para a hipótese de poder chegar ao segundo lugar.

Só que os dragões estão em melhor situação, com quatro pontos de vantagem, os que os leva a dar corpo à ideia de que mesmo perdendo na Luz essa posição não lhe será por ora retirada.

Voltando ao jogo de ontem no Estádio dos Arcos, é justo afirmar que a formação de Rúben Amorim se apresentou a jogar com uma disponibilidade diferente de alguns desafios anteriores, procurando desde o apito inicial tomar conta das operações e dar-lhes o cunho ofensivo que lhe havia faltado noutras ocasiões.

O resultado final é, dado o domínio exercido pelos lisboetas, escasso para o que produziu sobretudo na primeira parte.

E ficou, mais uma vez, a imagem de uma equipa personalizada, consciente da sua qualidade e bem orientada a partir do banco.

Chegar ao título é uma questão de dias. E este grupo bem o merece.