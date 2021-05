Aldeia mariana de Cerejais retoma peregrinação anual

O Santuário Cordimariano de Cerejais, uma réplica do Santuário da Cova da Iria em Fátima, acolhe no último fim de semana de maio, a peregrinação anual que atrai, todos os anos, um grande número de fiéis.

A peregrinação será presidida pelo bispo emérito da Diocese de Santarém, e terá lugar nos dias 29 e 30 de maio.

No sábado, às 21h00, o prelado presidirá à eucaristia que será seguida pela recitação do rosário e procissão de velas no interior do recinto do Santuário.

No domingo de manhã, pelas 09h30, os peregrinos serão acolhidos pelo toque festivo do carrilhão. Segue-se uma visita guiada ao Calvário e à Loca, locais icónicos do santuário diocesano.

A recitação do rosário começa às 10h15 e a eucaristia, presidida pelo bispo emérito de Santarém, terá lugar às 11h00, com transmissão em direto pela Renascença.

A peregrinação termina com a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

De acordo com a reitoria do Santuário, durante as celebrações haverá equipas de acolhimento e serão “aplicadas todas as normas sanitárias em vigor” para evitar eventuais contágios.

Os espaços ao longo do Recinto estarão assinalados por círculos e em cada um poderão ficar apenas peregrinos que pertençam ao mesmo agregado.

Em permanência estará também uma equipa de enfermagem para apoio aos peregrinos.

O Santuário o Imaculado Coração de Maria, de Cerejais, começou a ser construído em 1961 e tem uma forte ligação com o Santuário de Fátima.