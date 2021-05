Adjunto do FC Porto diz que título "fica comprometido"

Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, reconhece que o título fica mais difícil depois do empate contra o Benfica, no Estádio da Luz, mas não atira a toalha ao chão. Em declarações à BTV, o técnico destaca a boa temporada do FC Porto na Liga dos Campeões.

"Os jogadores têm fibra e uma grande vontade de ganhar. Ficar em segundo ou em terceiro é pouco relevante. Há o dinheiro da Liga dos Campeões e a qualificação direta, mas este clube tem por hábito conquistar títulos. Ficou mais difícil, é óbvio e não o negamos, mas há sempre surpresas no futebol. O grande objetivo ficou hoje comprometido em certa maneira, mas na Liga dos Campeões ganhámos à equipa que está na final e empatámos com o outro finalista. Mostra a qualidade do nosso plantel", disse.

O número dois de Sérgio Conceição fala num "bom jogo de futebol" e que os dragões dominaram durante 80 minutos.

"Bom jogo de futebol, era digno de ter adeptos na bancada. Muito competitivo, com duas equipas de qualidade, uma foi mais forte durante praticamente 80 minutos. Na parte final, com vontade muito grande de querer chegar, arriscamos o que tinhamos a arriscar, o jogo partiu e poderia ter caído para qualquer lado. Controlámos a dinâmica do Benfica, com nuances diferentes, acho fomos mais fortes no meio-campo. É um orgulho muito grande treinar com eles", atira.

Matheus Uribe, autor do golo do empate do FC Porto, destaca o domínio dos dragões e não desiste do título: "Viemos enfrentar um grande rival no seu estádio, mas estivemos no domínio e posse durante a maior parte do jogo. Temos de ir jogo a jogo, ainda há pontos pela frente e continuamos de cabeça erguida".