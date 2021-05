Autárquicas. Rio acusa PS de “levar Medina ao colo” e pede igualdade de circunstâncias

O presidente do PSD avisa que o Governo vai levar Fernando Medina ao colo, porque não pode arriscar perder Lisboa. É uma questão de "equilíbrios internos" dentro do PS, diz Rui Rio.

“O Governo vai levar o Dr. Fernando Medina ao colo na medida do possível para o ajudar. E vai contar ou tem contado com algumas ajudas que não devia. Não devia contar com ajudas como aquela a que temos assistido de ter o presidente da Câmara de Lisboa – e, já agora também o do Porto, que são candidatos outra vez a autarcas em anos de eleições a fazer comentário político na televisão todas as semanas”, criticou nesta quinta-feira, ao final da manhã, no Jardim da Estrela, em Lisboa.

Na assinatura da Coligação Novos Tempos, que concorre às eleições autárquicas com Carlos Moedas como candidato, o líder social-democrata condenou o facto de Medina “fugir às perguntas que obrigatoriamente lhe tinham de fazer” nesses espaços televisivos, “mas que, sendo incómodas”, não são respondidas.

“A democracia e a transparência exigem igualdade de circunstâncias e assim não há. E, por isso, faço um apelo a que, em nome dos princípios democráticos, tudo se faça para que todos os candidatos pelo país todo, e particularmente aqui em Lisboa, tenham as mesmas condições de disputar com lealdade a eleição que vamos ter em setembro e outubro”, afirmou.