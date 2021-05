Saiba que concelhos avançam, recuam e congelam no desconfinamento

Veja também:

O concelho de Odemira continua com cercas sanitárias em duas freguesias, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do conselho de ministros.

A partir de segunda-feira, 10 de maio, as duas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve terão um conjunto de condições que permite acesso ao trabalho, adiantou a governante.

"Há uma razão para as medidas que vamos tomando terem uma duração de 14 dias. Essa razão é o tempo de incubação da doença. Aquilo que nós estamos a fazer perante a situação em Odemira é testar, isolar e neste momento garantir condições de alojamento a quem não tiver", disse Mariana Vieira da Silva.

"Já tivemos casos positivos numa destas freguesias desde quinta-feira, mas os números são de facto significativamente mais baixos do que eram há uma semana. O que não são é abaixo de 120, que é o número a partir do qual se pode desconfinar. Precisamente por os números terem tido uma forte melhoria é que introduzimos alterações nas características da cerca sanitária, permitindo, por exemplo, para condições de trabalho e em condições de testagem, identificação das pessoas e da sua residência possam ser autorizadas a entrar."

Um concelho recua e quatro avançam

Os concelhos de Portimão, Aljezur, Miranda do Douro e Valongo desceram abaixo dos 120 casos de Covid por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e avançam para a quarta fase de desconfinamento, adiantou a ministra da Presidência.



Na próxima semana, Cabeceiras de Basto é o único concelho a recuar no desconfinamento.



Quatro concelhos ficam na mesma fase de desconfinamento: Carregal do Sal, Odemira, Resende e Paredes.

Medidas por concelho

As regras do nível 4, de 15 de março, aplicam-se às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, do município de Odemira;

As regras do nível 3, de 5 de abril, aplicam-se a Carregal do Sal e Resende;

As regras do nível 2, de 19 de abril, aplicam-se a Paredes e Cabeceiras de Basto;

A todos os restantes concelhos aplicam-se as regras do nível 1, que entraram em vigor a 1 de maio, nomeadamente Portimão, Miranda do Douro, Aljezur e Valongo, que avançam no desconfinamento.

Relativamente aos concelhos que se situam em risco de voltar atrás no desconfinamento, há 23 concelhos em alerta, 17 dos quais já estavam em alerta há uma semana e seis passam também a essa situação.

Em situação de alerta estão os concelhos de Alpiarça, Alvaiázere, Arganil, Beja, Castelo de Paiva, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Golegã, Lagos, Lamego, Melgaço, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Santa Comba Dão, Tábua, Vale de Cambra e Vidigueira.



A generalidade de Portugal Continental país continua a seguir as regras do desconfinamento iniciadas em 1 de maio. Esta fase pressupõe permissão de funcionamento de restaurantes e espetáculos até às 22:30, comércio em geral até às 21:00 nos dias de semana e até às 19:00 aos fins de semana e feriados.

Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas.

Podem ser praticadas todas as modalidades desportivas, bem como toda a atividade física ao ar livre. A lotação para casamentos e batizados está limitada a 50% do espaço.

A ministra da Presidência diz que Portugal está agora “claramente na zona verde” da matriz de risco e muito abaixo do nível de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.



O Governo aprovou ainda as regras de acesso e ocupação das praias durante a época balnear, com alterações em relação ao ano passado ao nível da atividade desportiva no areal e da utilização de equipamentos de lazer. A ministra da Presidência revelou que se mantêm "em larga medida" as regras aplicadas na época balnear de 2020 devido à pandemia da covid-19, com exceção das "relativas à atividade desportiva no areal ou à utilização de alguns equipamentos de lazer nas praias".

"As restantes medidas, como a necessidade de uso de máscara no acesso aos cafés ou restaurantes e às casas de banho, e a não necessidade de uso de máscara no areal mantêm-se", afirmou Mariana Vieira da Silva, sem especificar as alterações a introduzir este ano.