Proteção de Dados: PSP desrespeitou direitos de apoiantes de juiz negacionista

A gravação pela PSP da manifestação de apoio ao juiz negacionista, em abril, desrespeitou o direito à informação dos cidadãos, além de requisitos de segurança da informação, integridade das imagens para prova em tribunal e auditabilidade do tratamento de dados.

A conclusão é de um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), pedido pelo Ministério da Administração Interna, sobre um pedido de autorização da PSP, ao ministério, sobre a utilização de duas câmaras portáteis, pelo Comando Metropolitano de Lisboa, autorizada pelo Diretor Nacional da PSP.

"Mesmo considerando as concretas circunstâncias que justificaram a utilização de câmaras portáteis, a CNPD entende que o direito de informação, constitucional e legalmente consagrado, foi muito deficientemente assegurado", afirma a presidente da CNPD, Filipa Calvão, no documento que assinou em 19 de abril, três dias após a manifestação de apoio ao juiz Rui Fonseca e Castro, em 16 de abril, da qual resultou a detenção de 10 manifestantes.

A CNPD reconhece, no documento, que as decisões de utilização de câmaras tomadas no início do evento monitorizado não eram "facilmente compatíveis com as formas de divulgação a que a PSP costuma recorrer" quando utiliza câmaras portáteis, mas ainda assim entende que "haveria formas de divulgação que, no caso concreto, não parecem sequer ter sido ponderadas".

Filipa Calvão sublinha que a Constituição faculta aos cidadãos o direito a serem informados da utilização de câmaras de videovigilância, permitindo às pessoas decidir sujeitar-se ao tratamento de dados, resultante da gravação de imagem e som, "possibilitando assim a decisão de não se deslocarem ou não estarem no local onde a captação das imagens vai decorrer", que foi na rua Duque de Palmela, em Lisboa, a partir das 14h00 do dia 16 de abril.

A comissão conclui também que, face do declarado no pedido de parecer e às características técnicas das duas câmaras utilizadas, o sistema de videovigilância utilizado "não cumpre a maior parte dos requisitos definidos", destacando os relativos à segurança da informação e à integridade das imagens para efeito de prova em eventual processo judicial, bem como à auditabilidade do tratamento de dados: encriptação ou cifragem das imagens gravadas, sincronização com a hora legal portuguesa e registo de operações no sistema local.