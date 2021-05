Pobreza no Porto. “Recebo 430 euros de reforma e pago 300 pelo quarto”

É no jardim junto ao Campo 24 de Agosto, na freguesia do Bonfim que me encontro com Virgínia Ferreira. Está sozinha, ao sol, para uma conversa sobre as condições de vida que enfrenta todos os dias, há oito anos. Sem habitação certa, vive por agora num quarto ali perto. "Um quarto sem janela e sem poder cozinhar", começa por explicar.

A casa tem vários quartos arrendados. Virgínia partilha a casa de banho com três homens, mas garante que não tem receio da convivência. Diz que a proprietária da casa é atenta a maus comportamentos. É a mesma proprietária de uma outra habitação, para onde previa mudar-se. Com 77 anos, viúva há mais de trinta, não encontra alternativa. E a explicação está no rendimento mensal. "Tenho uma reforma de 430 euros, e pago 300" pelo quarto.

Sobram 130 euros para o mês. Tem almoço garantido por uma instituição durante os cinco dias da semana. Guarda a sopa e o pão para o jantar que aquece no micro-ondas do quarto. Ao fim-de-semana não recebe comida, mas a necessidade de se alimentar não desaparece, "tenho de comer qualquer coisa". Admite que chega a "não ter a alimentação que devia" porque são muitas refeições, para além do pequeno-almoço, que "sou eu que pago, compro o leite, o café e o pão. É muito difícil", desabafa.

A despesa na farmácia define o tempo de vida do orçamento. "É conforme a medicação. Numas alturas é a meio do mês, outras na terceira semana. Aí já tenho de pedir dinheiro à senhoria. Como ela já me conhece há muitos anos faz-me esse favor. Mas eu quando recebo tenho de o dar. Portanto, isto é uma rodinha que não tem jeito", conclui.