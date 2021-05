Mau tempo volta este fim-de-semana e pode nevar na Serra da Estrela

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um regresso no mau tempo durante o próximo fim-de-semana. Segundo a previsão, as temperaturas poderão manter-se inalteradas no sábado mas a partir de domingo, uma vaga de ar frio chega ao continente.

Segundo a previsão do IPMA, para sábado a previsão é de "céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã e para o final do dia", e há "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho para o final do dia".

Por todo o continente, as temperaturas vão baixar e o IPMA alerta para um "acentuado arrefecimento noturno".

No interior, as temperaturas máximas podem variar entre os entre os 8 e os 10 graus, enquanto que no litoral, as variações podem ser mais altas, indo até aos 15 graus.

No domingo, no entanto, o mau tempo acentua-se. O IPMA aponta para "períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado até ao início da tarde" e haverá "períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros, sendo fracos e pouco frequentes na região Sul a partir da tarde". Poderá ainda trovoar ao final da tarde.

Além disso, existe a "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia".

A descida das temperaturas deve-se a uma massa de ar frio, proveniente de uma depressão nas Ilhas Britânicas. Estas alterações também poderão passar por maior agitação marítima, com ondas de dois ou três metros e meio.

A previsão de mau tempo será, apesar de tudo, curta. O IPMA prevê que as temperaturas voltem a aumentar a partir de terça-feira, com possibilidade de chuva nas regiões Norte e Centro.