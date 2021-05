Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal conta mais cinco mortos e 373 infetados com Covid-19. Segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde, o valor do R continua a 0,95, quer a nível nacional, quer a nível continental.

O número de casos ativos desceu e está agora perto dos 22.500 (22.535, menos 170 do que ontem).

O número de internados também desceu e está agora abaixo dos 300 (283, menos 14 do que ontem), dos quais 77 em cuidados intensivos (menos seis do que ontem).

As cinco vítimas mortais registaram-se três em Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte; duas tinha mais de 80 anos, outras duas tinham entre 70 e 79 anos e uma entre os 60 e 69 anos.

Quanto ao número de novos casos, a região Norte continua a liderar com cerca de metade (181 - 49%), seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 106 novos casos (28%). A região Centro soma 32 novos casos (9%), o Algarve 12 (3%) e o Alentejo 10 (3%). Nas regiões autónomas, quer a Madeira, quer os Açores somam mais 16 novas infeções (4%).

A faixa etária com mais novos casos é entre os 20 e os 29 anos, com 77 novas infeções. A faixa entre os 40 e os 49 anos regista 73 novas infeções e a faixa entre os 50 e os 59 anos regista 50 novas infeções. Acima dos 80 anos registaram-se 23 novos casos.



Ainda segundo informação da DGS, foram administradas até ao momento 3.466.452 doses da vacina, sendo que 903.204 pessoas já receberam duas doses e 2.563.248 uma dose.

Nas últimas 24 horas, foram adminitradas 90.929 doses de vacinas, entre as quais 42.372 foram segundas doses.

Desde o ínico da pandemia, Portugal já registou 838.475 casos da doença, dos quais 16.988 morreram 798.952 conseguiram recuperar.