🔴 Em direto: Saiba que concelhos avançam, recuam e congelam no desconfinamento

Veja também:

O concelho de Odemira continua com cercas sanitárias em duas freguesias, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do conselho de ministros.

A partir de segunda-feira, as duas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve terão um conjunto de condições que permite acesso ao trabalho, adiantou a governante.

"Há uma razão para as medidas que vamos tomando terem uma duração de 14 dias. Essa razão é o tempo de incubação da doença. Aquilo que nós estamos a fazer perante a situação em Odemira é testar, isolar e neste momento garantir condições de alojamento a quem não tiver", disse Mariana Vieira da Silva.

"Já tivemos casos positivos numa destas freguesias desde quinta-feira, mas os números são de facto significativamente mais baixos do que eram há uma semana. O que não são é abaixo de 120, que é o número a partir do qual se pode desconfinar. Precisamente por os números terem tido uma forte melhoria é que introduzimos alterações nas características da cerca sanitária, permitindo, por exemplo, para condições de trabalho e em condições de testagem, identificação das pessoas e da sua residência possam ser autorizadas a entrar."

Quatro concelhos avançam no desconfinamento: Portimão, Aljezur, Miranda do Douro e Valongo.



Cabeceiras de Basto recua no desconfinamento.



Quatro concelhos ficam na mesma fase de desconfinamento: Carregal do Sal, Odemira, Resende e Paredes.



A ministra da Presidência diz que Portugal está agora “claramente na zona verde” da matriz de risco e muito abaixo do nível de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Mariana Vieira da Silva anunciou ainda algumas regras para o acesso às praias.



O Conselho de Ministros analisou esta quinta-feira os novos desenvolvimentos da pandemia de Covid-19.

[notícia em atualização]