Governo aprova tarifa social de internet com nove serviços básicos

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a tarifa social de internet para pessoas com menores recursos.

Com esta medida o Governo pretende "assegurar nove serviços básicos de dados em banda larga, por via fixa ou móvel, como email, programas educativos ou redes sociais".

O objetivo é garantir que as famílias paguem um preço acessível aos seus rendimentos, explica o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O universo da tarifa social de internet são cerca de 700 mil famílias, estima Pedro Siza Vieira, o equivalente às famílias com tarifa social de água e eletricidade.



"Não vou identificar agora um valor", começou por referir o ministro da Economia, que ainda vai negociar com as operadoras de telecomunicações. Mais à frente apontou para um valor que poderá rondar os cinco euros por mês.



"A ideia é que haja um pacote de serviços, um volume de dados mensal e uma tarifa fixa que será paga para remunerar esses serviços", adianta Pedro Siza Vieira.

"Vou dar uma noção, agora, no âmbito do plano da escola digital os alunos recebem equipamentos informáticos com uma ligação em banda larga móvel que tem dados ilimitado e pela qual pagam cinco euros. Eu julgo que podemos apontar para valores deste pacote básico de acesso que são comportáveis pelas famílias de menores rendimentos e que lhes permitirão ter acesso a um serviço que, hoje em dia, tão básico e necessário como a água e a eletricidade."

O governo analisa também esta quinta-feira os novos desenvolvimentos da pandemia de Covid-19. Num outro briefing a realizar mais tarde vai anunciar os concelhos que avançam e recuam na fase de desconfinamento.

Será também abordada a questão da obrigatoriedade do teletrabalho, entre outras matérias.

