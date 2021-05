Cimeira Social do Porto. O maior desafio de segurança da última década?

A Cimeira Social do Porto, que se realiza esta sexta-feira e é seguida de um Conselho Europeu informal no sábado, é considerada o ponto alto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

Para a segurança, não só é o grande desafio desta presidência portuguesa, como um dos maiores da última década - talvez o maior desde a Cimeira da NATO, em 2010, na cidade de Lisboa.

À exceção da Alemanha e da Holanda, todos os outros Estados-membros estarão representados pelos chefes de estado ou de Governo, a que se juntam ainda os presidentes do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu.

Ao todo, cerca de 30 altas individualidades que, mesmo com comitivas um pouco mais reduzidas do que o costume, obrigam a um complexo esquema de segurança.

Entre quinta-feira, dia em que começam a chegar as primeiras comitivas, e sábado, dia em que todas deixam a cidade do Porto, o plano centra-se em pontos muito concretos.

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, a meia dúzia de hotéis selecionados e reservados para a ocasião (uns no Porto e outros em Gaia, onde decorrerão os trabalhos), a Alfândega e o Palácio de Cristal, e, claro, as largas dezenas de percursos que terão que ser percorridos ao longo dos três dias, entre todos estes pontos.