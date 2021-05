UNICEF apela aos portugueses que ajudem a Índia

Veja também:

Com a Índia a viver atualmente um cenário catastrófico, devido à pandemia de Covid-19, a UNICEF apela aos portugueses para que se juntem ao “esforço global para pôr um travão à deterioração da situação”.

"A Covid-19 está a sobrecarregar severamente o sistema de saúde na Índia", refere, em comunicado enviado à Renascença, o representante da UNICEF na Índia, Yasmin Haque, indicando que “são necessárias medidas urgentes para evitar mais perdas trágicas de vidas”.

O Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância dá conta que já enviou para aquele país asiático “equipamentos e bens de saúde essenciais para salvar vidas, incluindo 3.000 concentradores de oxigénio, testes de diagnóstico, kits médicos e outros materiais para ajudar o segundo país mais populoso do mundo no seu combate à pandemia, ao mesmo tempo que está apoiar o país na resposta do seu sistema de saúde a médio e longo prazo, garantindo que os serviços para as crianças mais vulneráveis continua, a funcionar".

“Na verdade, muito mais é necessário, à medida que o surto continua a espalhar-se rapidamente”, alerta Yasmin Haque.

O atual surto de Covid-19 na Índia, está a traduzir-se num elevado número de contágios e num expressivo número de vítimas mortais. Os dados mais recentes dão conta de 3.980 mortos e 421.262 casos em 24 horas.