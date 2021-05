Covid-19. Itália com mais 11 mil infeções

A Itália registou 11.807 novas infeções de Covid-19 e 258 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o país vai permitir a vacinação para maiores de 50 anos a partir de 10 de maio.

As 11.807 novas infeções desta quinta-feira representam cerca de mais mil casos em relação a quarta-feira, embora um número muito semelhante de testes tenha sido realizados, 324.640, em comparação com os 327.169 do dia anterior.

O número total de mortos subiu para 122.263, de um total de 4.082.198 italianos infetados desde o início da pandemia.

A pressão nos hospitais continua a descer e, dos 402.802 atualmente positivos, 19.175 estão hospitalizados (menos 713 do que no dia anterior), dos quais 2.308 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 60).

A campanha de vacinação no país continua a avançar e contabiliza um total de 22.300.567 doses inoculadas, enquanto 6.765.958 italianos já receberam as duas doses.

O comissário italiano nomeado para gerir a emergência da pandemia, general Francesco Paolo Figliuolo, anunciou que a partir de 10 de maio o país vai começar a vacinar os maiores de 50 anos, que já poderão marcar hora para receber a primeira dose.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, garantiu hoje que a "Europa também tem que cumprir o seu papel", após o apoio expresso do Presidente norte-americano, Joe Biden, a um levantamento das patentes das vacinas contra a Covid-19.

A Itália está na segunda semana de reabertura gradual nas regiões de baixo risco, "zonas amarelas", para bares e restaurantes, museus, cinemas e teatros, e também para as escolas até ao ensino secundário, entre outras medidas.

Das 20 regiões do país, 14 estão na "zona amarela", incluindo Lácio e Lombardia, cujas capitais são Roma e Milão, respetivamente.

A partir de segunda-feira, Vale d'Aosta, no norte, vai ser a única região em "zona vermelha", de confinamento, enquanto a ilha da Sardenha reduz as restrições e passa de "vermelho" para "laranja", nível médio no qual se mantêm Sicília, Calábria, Apúlia e Basilicata.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.244.598 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.