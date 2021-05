Bruxelas disponível para “avaliar” suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19

Von der Leyen revelou ainda que a Europa enviou mais de 200 milhões de doses das várias vacinas contra a Covid-19 para outros países, o mesmo montante que foi entregue a europeus.



A presidente da CE elogiou o sucesso das campanhas de vacinação dos 27, com “mais de três milhões de europeus vacinados todos os dias”. A UE planeia vacinar 70% de sua população adulta até ao final de julho.



O fim das patentes foi proposto primeiramente em outubro do ano passado pela Índia e a África do Sul à Organização Mundial do Comércio (OMC). Na altura, a ainda administração de Donald Trump opôs-se, juntamente com o Reino Unido, a UE e a Suíça. Contudo, a mudança para a administração de Joe Biden trouxe uma mudança de posição.

Estão aprovadas para uso na União Europeia quatro vacinas: da Pfizer/BioNTech, da Moderna, da AstraZeneca e da Janssen.



A pandemia provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de 154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.