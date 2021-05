Campeão europeu Guitta deixa o Sporting no fim da época

Guitta, guarda-redes de futsal do Sporting, anunciou numa conversa numa redes social que vai deixar o clube leonino no fim da época.

"Não vou ficar, não. Não chegámos a acordo [com o Sporting], é definitivo. Não tenho outra equipa ainda. Sporting não chegou no valor que a minha família achava importante chegar, e a vida segue", disse.

O brasileiro de 33 anos chegou ao Sporting em 2018 e esteve na conquista das duas Ligas dos Campeões. Guitta é considerado um dos melhores guarda-redes do mundo e pode ainda despedir-se do clube com um campeonato.