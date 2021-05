Basquetebol. Sporting derrota Benfica

O Sporting entrou a vencer na meia-final do “play-off” do campeonato de basquetebol, ao derrotar o Benfica no Pavilhão João Rocha.

Naquele que foi o primeiro jogo da eliminatória entre os dois rivais lisboetas, os leões triunfaram por 92-86, com Travante Williams a fazer 28 pontos.

A outra meia-final joga-se entre o FC Porto e o Imortal.

BASQUETEBOL - 1/2 de Final (melhor de 5 jogos)

Jogo 1

Sporting 92-86 Benfica

FC Porto - Imortal 7 mai - 19h00

Jogo 2

Sporting - Benfica 8 mai - 18h30

FC Porto - Imortal 9 mai - 15h00

Jogo 3

Benfica - Sporting 13 mai - 19h00

Imortal - FC Porto 14 mai - 19h00

Jogo 4 (se necessário)

Benfica - Sporting 15 mai - 16h30

Imortal - FC Porto 16 mai - 18h30

Jogo 5 (se necessário)

Sporting - Benfica 17 mai - 19h00

FC Porto - Imortal 18 mai - 19h00