"Vergonhoso". Jogadores de Benfica e FC Porto em picardia nas redes sociais

Otamendi e Grimaldo, jogadores do Benfica, recorreram às redes sociais no final do clássico contra o FC Porto para se queixarem da arbitragem do jogo que terminou empatado a um golo.

O defesa-central das águias, que representou o FC Porto entre 2010 e 2013, escreveu "vergonhoso e inacreditável" no Twitter, palavras sublinhadas pelo defesa espanhol que escreveu "a mesma história de sempre".

Otávio não tardou em responder, citando de forma indireta as palavras dos dos rivais e com um anexo das estatísticas do jogo. "Vergonhoso, sempre a mesma história", disse o lusobrasileiro.

O clássico terminou empatado a um golo e teve vários casos de arbitragem. O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, deu nota positiva à arbitragem de Artur Soares Dias e do VAR João Pinheiro, mas reconheceu que Pepe foi poupado do segundo cartão amarelo e consequente expulsão.