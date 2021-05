Um clássico diferente entre Benfica e FC Porto

Hoje é dia de clássico entre Benfica e FC Porto, mas o contexto do jogo é bem diferente do que tem sido habitual nos últimos anos. Águias e dragões não estão na luta direta pelo título, mas, por agora, na luta direta pelo segundo lugar. O Benfica, com quatro jogos por disputar no campeonato e depois da vitória do Sporting em Vila do Conde, já não pode ser campeão. O FC Porto ainda tem possibilidades de chegar ao título. Está a nove pontos do líder, tem vantagem no confronto direto e, em caso de vitória na Luz, esta noite, repõe a diferença de seis pontos, com três jogos até ao fim. Os campeões nacionais têm quatro pontos de vantagem sobre o Benfica e um triunfo no clássico deixaria a lutar pela segunda posição, que confere acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, praticamente resolvida. Uma vitória dos encarnados fixa a diferença em apenas um ponto e um empate deixa tudo em aberto, mas com clara vantagem para os dragões. Em caso de vitória do Benfica, ou empate, o Sporting fica com caminho aberto para o título.

FC Porto sem Corona. Darwin e Taraabt aptos no Benfica

Jesús Corona é o grande ausente do clássico desta quinta-feira. O mexicano sofreu lesão muscular no jogo com o Famalicão, no domingo, e não recuperou a tempo de viajar até à Luz. Luis Díaz, como sugeriu Jorge Jesus, poderá render Corona no 11 de Sérgio Conceição, que poderá, por outro lado, fazer uma alteração de sistema tático. Se optar por jogar com três médios - Grujic, Sérgio Oliveira e Uribe -, o treinador poderá ter na frente Otávio, Marega e Taremi. Pepe está de regresso, depois de ter cumprido castigo no encontro com o Famalicão. Do lado do Benfica, Darwin e Taraabt, que falharam Tondela devido a problemas físicos, estão de volta às opções, mas nenhum deverá ser titular. Jesus vai voltar a apostar no 3x4x3, com Otamendi e Weigl de regresso ao 11, depois de terem cumprido castigo na última jornada. Diogo Gonçalves deverá ocupar o lugar de Gilberto. Onze provável do Benfica: Helton Leite, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Pizzi e Grimaldo; Rafa, Everton Cebolinha e Seferovic. Onze provável do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio e Luis Díaz; Marega e Taremi. Sérgio Conceição no banco O FC Porto contará com Sérgio Conceição a orientar a equipa no banco, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter deferido a providência cautelar interposta pelos dragões.