Quaresma resgata empate para o Vitória de Guimarães no Algarve

Farense e Vitória de Guimarães empataram a dois golos, esta quinta-feira, com o golo do empate a ser apontado nos descontos, por Ricardo Quaresma.

Rochinha abriu o marcador para os vitorianos aos 2 minutos de jogo, mas Pedro Henrique foi a grande figura da partida. Abriu o marcador aos 12 minutos, assistido por Ryan Gauld e bisou aos 27, depois de um grande erro do guarda-redes Bruno Varela, a entregar a bola ao avançado brasileiro.

Na segunda parte, Suliman viu o segundo cartão amarelo aos 51 minutos de jogo e deixou o Vitória reduzido a dez unidades. Aos 63 e 67 minutos, o VAR anulou dois golos ao Farense, primeiro por Cássio Scheid e depois o "hat trick" de Pedro Henrique.

Mesmo reduzido a dez unidades, Ricardo Quaresma, que foi lançado aos 66 minutos de jogo, vestiu a capa de herói e empatou o jogo, aos 91 minutos.

Com este resultado, o Farense deixa escapar os três pontos e continua em zona de descida direta, no 17º posto, com 28 pontos. Já o Vitória de Guimarães é sexto classificado, com 42 pontos.