Moreirense e Nacional empatam e comprometem objetivos

O Moreirense empatou hoje 2-2 na receção Nacional, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar mais do sexto lugar, enquanto os madeirenses continuam em último.

Em Moreira de Cónegos, o Nacional adiantou-se no marcador aos 43, com um autogolo de Filipe Soares, mas a equipa da casa empatou aos 62, pelo defesa venezuelano Ferraresi. A equipa insular voltou à vantagem, aos 74, pelo hondurenho Bryan Róchez, com o brasileiro André Luís, aos 81, a conseguir de novo o empate.

Com este resultado, o Moreirense está em sétimo, com 37 pontos, a quatro do Vitória de Guimarães, que ocupa a sexta posição (a última de acesso às competições europeias na próxima época) e tem menos um jogo, enquanto o Nacional mantém-se em 18.º e último, com 25, a seis da zona de manutenção direta.