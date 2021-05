Miguel Cardoso. “Não é a cor da camisola que deve fazer a diferença”

O treinador do Rio Ave não contesta a vitória do Sporting mas lamenta o lance do primeiro golo, uma grande penalidade, que o levou a deixar um apelo.

“Isto nada tem a ver com a vitória do Sporting. Ouvi conversas entre jogadores dentro do campo, de parte a parte. É impossível esticar-me para disputar uma bola e não ter os braços abertos. É uma questão de equilíbrio. A forma como se julga o futebol hoje em dia é incrível, há que ter sensibilidade. O provável campeão nacional não trabalha diferente daquilo que trabalha o Rio Ave. Também já andámos noutras andanças, este ano estamos numa situação delicada, mas somos os mesmos. Já trabalhei no Sporting e no FC Porto, não é a cor da camisola que deve fazer a diferença. Pareceu-me um lance absolutamente de futebol e o jogo virou”, disse Miguel Cardoso.

O técnico dos vilacondenses acrescenta que “é importante que os quartos árbitros tenham muita atenção na forma como lidam com as pessoas. Devem compreender que somos seres humanos que têm emoções”.

Sobre a partida, Miguel Cardoso refere que “esperava um Sporting pressionante, que nos iria limitar as nossas ações ofensivas”.

“Teríamos de ter capacidade de resistir e encontrar os espaços certos para conseguir jogar. Foi isso que aconteceu, com uma entrada forte do Sporting e a minha equipa nem sempre conseguiu encontrar esses espaços. A minha equipa teve caráter na segunda parte ao assumir o jogo perante uma equipa que provavelmente será campeã nacional”, acrescenta.

Em declarações à Sporttv, Cardoso referiu: “Num momento de perturbação emocional em função de um conjunto de coisas que aconteceram fora do campo, apareceu o segundo golo. A partir daí tornou-se difícil ir à procura de alguma coisa quando o Sporting deixa cinco jogadores na sua linha defensiva e foi matando o nosso jogo com faltas sucessivas”.

O Rio Ave está há nove jogos sem vencer e quatro pontos acima da linha de água.

“Vai provavelmente ser até à última jornada. A minha função é unir todos em torno desse propósito. Acredito que no final vamos conseguir e vamos preparar com energia o próximo jogo com o Santa Clara”, referiu.

O Sporting venceu o Rio Ave por 2-0.