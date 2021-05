Villarreal empata em Londres e garante presença inédita na final da Liga Europa

Arsenal e Villarreal empataram, no Emirates, sem golos, e a equipa espanhola carimbou a presença na final da Liga Europa, depois de um triunfo em Espanha, na primeira mão, por 2-1.

Os "gunners" só precisavam de um golo para se adiantarem no marcador e o capitão Aubameyang enviou a bola ao poste em dois momentos, aos 26 e 79 minutos.

O internacional português Cedric Soares ficou no banco de suplentes nas opções de Mikel Arteta. Unai Emery, que foi despedido do comando técnico do Arsenal na época passada, volta à final da Liga Europa, prova que conquistou três vezes no comando técnico do Sevilha.

O Villarreal chega à final da Liga Europa pela primeira vez na sua história, depois de terem chegado às meias-finais em 2003/04, 2010/11 e 2015/16.