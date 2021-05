Independiente de Renato Paiva goleia na Libertadores

O Independiente del Valle goleou o Unversitario do Peru, por 4-0, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores. É a primeira vitória de Renato Paiva na fase de grupos da competição.

A equipa de Abel Ferreira venceu no terreno do Def(...)

O Independiente está na 3.ª posição, com quatro pontos, os mesmos que o Defensa y Justicia, 2.º classificado. Na frente está o Palmeiras, com nove pontos, e em último o Universitario, ainda sem pontos. Os dois primeiros do grupo apuram-se para a próxima fase da Libertadores.

Na 4.ª jornada, que se realiza na próxima semana, há reencontro entre Renato Paiva e Abel Ferreira, agora no Equador. No primeiro jogo entre Independiente del Valle e Palmeiras, os brasileiros venceram, por 5-0.