Hertha de Berlim vence e deixa a zona de despromoção

O Hertha de Berlim deu um salto na classificação da Bundesliga com a vitória tranquila, em casa, contra o Friburgo, por 3-0.

Piatek abriu o marcador logo aos 13 minutos de jogo e Pekarik dilatou a vantagem para a equipa da capital, aos 22 minutos de jogo. Radonjic fechou o resultado no final do jogo, aos 86 minutos de jogo e garantiu a vitória.

Com este triunfo, o Hertha de Berlim deixa o penúltimo lugar, deixa a zona de despromoção e sobe ao 14º posto, com 30 pontos. Já o Friburgo continua no 9º lugar, com 41 pontos somados, e está cada vez mais distantes de um lugar europeu.