Confinamento total na Turquia não muda planos da UEFA. Final da Champions é em Istambul

A UEFA confirmou, esta quinta-feira, que a final da Liga dos Campeões vai disputar-se em Istambul, no Estádio Ataturk, apesar de a Turquia estar em confinamento total, devido à pandemia de Covid-19.

Nas últimas horas, o Estádio de Wembley, em Londres, foi sugerido como palco alternativo, tendo em conta que os dois finalistas são ingleses, Manchester City e Chelsea -, evitando, assim, grandes deslocações, e que a situação pandémica na Turquia é preocupante.

Em comunicado, a UEFA esclarece que não houve alteração de planos. "A final da Liga dos Campeões vai acontecer em Istambul a 29 de maio, com um número limitado de espetadores e temos a garantia de que o confinamento temporário, que está em vigor até 17 de maio, não terá qualquer impacto no jogo", lê-se, no comunicado.