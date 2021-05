Hyundai renova com Tanak e Neuville

"Estou ansioso pela nova era do WRC, mas ainda temos um trabalho para terminar este ano, que passa por nos despedirmos da geração atual do WRC da melhor forma possível", comenta Tanak.

Com Neuville e Tanak confirmados como pilotos principais da equipa, falta agora saber quem ficará com o terceiro carro da marca sul-coreana em 2022. Este ano, Dani Sordo e Craig Breen foram as escolhas e têm alternado ao volante do i20. O espanhol é a escolha para o Rali de Portugal, próxima prova do Mundial, entre 20 e 23 de maio.