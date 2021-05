Ministro “esqueceu-se” de dizer algo sobre apoios às empresas

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) lamenta a demora na operacionalização de uma medida que, estando em vigor para custo das empresas desde janeiro, só tenha agora, em maio, uma resposta do Governo, a que o executivo chamou de compensação.

António Saraiva refere-se aos apoios dados às empresas pelo aumento do salário mínimo: 84 euros por trabalhador e válido apenas para este ano. A medida foi anunciada há cinco meses, mas só no último Conselho de Ministros viu serem definidos os termos, disse o ministro da Economia à Renascença.

O Estado vai pagar às empresas 84,5 euros por cada trabalhador que estivesse a receber salário mínimo a 31 de dezembro de 2020 e que ainda se mantenha nos quadros da empresa. São cerca de 84% do aumento do encargo com a taxa social única (TSU), decorrente do aumento do salário mínimo nacional em 2021, referiu Siza Vieira.

António Saraiva destaca a surpresa por um “esquecimento” do ministro, no que se refere a estes apoios. É que referindo que o apoio representa 60 milhões de euros, “esqueceu-se de dizer que Estado arrecada 74,8 milhões com o acréscimo dos 23,75 de TSU sobre esse salário mínimo".