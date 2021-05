Mais impostos e menos benefícios. É o custo do envelhecimento numa sociedade com poucos filhos

Carga fiscal das gerações futuras pode estar comprometida, revela o estudo sobre o impacto do envelhecimento da população nas contas públicas. Se nada for feito, a carga fiscal das gerações futuras será mais do dobro, mas terão metade dos benefícios.

É o custo do envelhecimento da população sobre as contas públicas, que pela primeira vez foi contabilizado num estudo promovido pela Fundação Gulbenkian que deita por terra algumas teorias já generalizadas.

Os autores não apontam soluções, assumem como objetivo estimular o debate ao medir o impacto das alterações demográficas na carteira de cada um. Ou seja, em “Finanças Públicas – Uma Perspetiva Intergeracional”, revelam quanto vão custar os desajustamentos e quem vai pagar o quê, através da chamada contabilidade geracional.

O cenário base são os dados de 2017, ano em que o défice orçamental estava perto de zero, a partir do qual foram feitas várias simulações. São também usadas as projeções demográficas do Eurostat, segundo as quais no final do século vamos assistir a “um grande choque demográfico” – a população estará concentrada entre os 60 e os 85 anos, contra os atuais 35 a 60 anos.

Mais impostos e contribuições e menos benefícios

Com esta pirâmide etária, “no espaço de algumas décadas o défice seria permanente, já que a atual baixa fecundidade e aumento de esperança de vida não vão reverter a sua tendência”.

Para garantir a sustentabilidade das contas públicas, será necessário “um aumento permanente de 22% em todas as receitas” e não vale a pena pensar em cenários mais otimistas, de crescimento económico, porque não serão suficientes.

“Este é um ajustamento bastante grande. 22% das receitas dos impostos e das contribuições sociais em 2017 equivale a perto de 16 mil milhões de euros – um valor que é representativo da quantidade adicional de impostos e contribuições que teria de ser recolhida todos os anos e indefinidamente. A carga fiscal global, incluindo contribuições sociais, passaria de 37% do PIB para quase 45%”, sublinham os autores.

A alternativa será não fazer nada e deixar o problema para as próximas gerações. No entanto, neste caso a fatura será muito maior. Vão pagar mais do dobro dos impostos atuais (+57%) e receber metade dos benefícios sociais agora disponíveis (-50%).