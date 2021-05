Jorge Jesus atira-se à arbitragem. "Percebeu-se para que lado estava a balança"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acusa Artur Soares Dias de beneficiar o FC Porto no clássico entre as duas equipas, depois de ter poupado Pepe de um segundo cartão amarelo, na reta final do jogo.

"O Pepe tinha de ter sido expulso. Não coloco em dúvida se era, ou não, penálti, mas tinha de dar o segundo amarelo ao Pepe e poupo-o nitidamente e depois não deixou que a equipa colocasse a bola em jogo. Nos pequenos detalhes que nós sentimos, coisas que não se veem, percebemos para que lado estava a balança", atirou à BTV.

Artur Soares Dias recebeu nota positiva pelo videoárbitro Bola Branca. Na opinião de Paulo Pereira, Pepe deveria ter recebido o segundo cartão amarelo.

Jesus diz que o Benfica foi a equipa que esteve melhor no jogo e diz que o empate foi melhor para o FC Porto do que para a sua equipa.

"Quem assistiu a este jogo viu sempre mais do Benfica. Na primeira parte, o Benfica faz o 1-0 e depois o Porto foi melhor do que nós. A segunda parte foi sempre mais Benfica e principalmente nos últimos 20 minutos, tivemos várias oportunidades de golo. Só a vitória nos interessava. Porto jogava para não perder ou ganhar, enquanto que nós, em função da distânca, precisávamos dos três pontos".

Antes, Everton Cebolinha, autor do golo do Benfica, acredita que as águias merereciam o triunfo e mostrou-se feliz por ter marcado o seu primeiro golo no Estádio da Luz.

"Mereciamos essa vitória, a equipa portou-se bem. Fizemos um golo e não soubemos jogar com essa vantagem. Estou feliz pelo meu primeiro golo dentro de casa, estava-me a incomodar isso e hoje pude fazer golo e fui feliz. Infelizmente não tivemos os adeptos perto, senão o jogo seria diferente também", termina.