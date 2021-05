Intenso, disputado, competitivo. Sérgio Vieira e João Pedro Sousa preveem clássico "rasgadinho"

Para o antigo treinador do Famalicão, um clássico é sempre “um jogo diferente”, “independentemente dos objetivos” que ainda possam existir. A vitória neste jogo é por si só “um objetivo à parte”.

Na visão de João Pedro Sousa, um fator que pode ser determinante no jogo desta quinta-feira “é a necessidade e a vontade das duas equipas de ganhar o jogo”, o que pode levar a um “desbloquear em termos táticos”.

Já Taraabt, é um jogador que combina “maturidade” com “grande qualidade técnica”. O treinador acredita que o marroquino “pode ser um elemento muito importante”, por ser um jogador “muito acima da média” a nível técnico.

“É um jogador muito competitivo, que dá muito à equipa, não só do ponto de vista ofensivo”, reforça o antigo técnico do Farense.

No Benfica, Darwin e Taraabt estão de regresso aos convocados de Jorge Jesus.

Não me parece que haja qualquer vantagem de uma das equipas, ambas atravessam um momento positivo”, diz.

O treinador do Benfica acredita que Corona vai mes(...)

Nos encarnados, Everton Cebolinha foi destaque ao marcar e assistir no último encontro frente ao Tondela. O brasileiro já o tinha feito na primeira jornada do campeonato, precisamente contra o Famalicão de João Pedro Sousa. O técnico confirma que o extremo “ainda não está confortável no seu jogo e no jogar da sua equipa”, mas também mostra que “é um jogador de enorme qualidade”.

“Nota-se que há evolução no rendimento do jogador, apesar de provavelmente o Benfica ter precisado no passado recente de um Everton a este nível, mas o jogador não se mostrava tão confortável como agora está”, analisa.

No FC Porto, Corona é baixa confirmada para o encontro. Para Sousa, não há como esconder que a ausência do mexicano é “bastante importante no Porto”. A capacidade de desequilibrar e jogar em todo o corredor tornam-no num “jogador de extrema importância para jogos deste género”.

“Infelizmente para o espetáculo não vai estar, porque é um dos melhores jogadores da nossa liga”, revela.

Uma notícia positiva para os dragões é a garantia de que Sérgio Conceição poderá estar no banco, na Luz. Sérgio Vieira acredita que a presença do técnico portista “pode ser determinante em alguns momentos do jogo”, mas nunca seria “determinante para o desfecho final”.

“É bom para o espetáculo, ter os dois treinadores principais no banco é sempre muito bom”, diz.