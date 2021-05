Morreu o ator Cândido Ferreira, fundador do grupo de teatro "O Bando"

O ator Cândido Ferreira, fundador do grupo de teatro "O Bando", morreu esta quarta-feira, vítima de cancro.

Com uma vasta carreira no cinema, televisão e nos palcos, Cândido Ferreira começou em 1971, como ator no Teatro Operário de Paris.

Regressou a Portugal em 1974, ano da revolução do 25 de Abril, e foi um dos membros fundadores do mítico grupo de teatro "O Bando", onde trabalhou 12 anos em vários papéis: ator, dramaturgo, encenador e produtor.

Ao longo da sua carreira, Cândido Ferreira colaborou com várias companhias, passando pelo Teatro Experimental do Porto (TEP), Teatro da Cornucópia, Companhia de Teatro de Sintra, Escola da Noite e Artistas Unidos.