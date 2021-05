Centenas de adeptos do Sporting esperaram o autocarro da equipa nos arredores do estádio do Rio Ave.

A polícia estava no local, mas as regras de afastamento social não parecem ter sido respeitadas.

Os leões foram recebidos em festa, com fumos, bandeiras, cânticos e palmas.

O Sporting vai esta noite defrontar o Rio Ave. Em caso de vitória garante, pelo menos, a entrada direta na Liga dos Campeões.