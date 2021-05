Sporting pode garantir lugar na Champions em Vila do Conde

Se o Sporting somar os três pontos em Vila do Conde, esta noite, garante já a presença direta na liga dos campeões na próxima época. Matematicamente, e independentemente dos resultados até ao fim do campeonato, a equipa leonina ficaria com o segundo lugar assegurado. Quanto ao título, as contas ficarão sempre em aberto, até porque o Porto tem jogo com o Benfica na Luz, esta quinta-feira. Mas na pior das hipóteses, o Sporting, se vencer o Rio Ave, ficará a uma vitória e um empate de se sagrar campeão ao fim de 19 anos. Pela frente, a equipa de Rúben Amorim, que ainda não perdeu ao cabo de 30 jogos no campeonato, tem um Rio Ave na urgência de pontos. A equipa de Vila do Conde está numa posição incómodoa, 15.º posto, um ponto acima do Boavista, que ocupa lugar de "play-off" de manutenção, e com mais quatro pontos do que o Farense, em posição de despromoção automática à II Liga.

Miguel Cardoso acredita nos seus jogadores, mas avisa que só jogando no máximo das suas capacidades será possível surpreender o líder. O Sporting ainda aguarda para saber se contará com Rúben Amorim no banco. O treinador foi suspenso por seis dias, devido a declarações proferidos há meio ano, depois do jogo com o FC Porto, na primeira volta da I Liga. O clubes lisboeta interpôr providência cautelar e aguarda por decisão.