Rúben Amorim, “um sortudo por ter jogadores que sabem quais são as suas limitações”

O treinador do Sporting considera que a vitória sobre o Rio Ave é justa e deixa elogios aos seus jogadores, que chegaram esta quarta-feira à 31.ª partida sem perder no campeonato.

Rúben Amorim começa por confirmar que os leões entraram fortes em Vila do Conde.

“Sim, sabíamos que era um jogo muito perigoso. O Rio Ave quis sair muitas vezes a jogar, mas pressionámos bem. Eles entraram de forma muito agressiva, mas podíamos ter feito mais golos. Voltámos a falhar muitas ocasiões, mas ganhámos num campo difícil. A vitória é justa”, disse.

O técnico dos leões considera que é “um sortudo por ter jogadores que sabem quais são as suas limitações, mas têm um coração muito grande”.

“A evolução dos jogadores foi muito boa, soubemos trabalhar e crescer. Conquistámos a [entrada direta na] Champions que era importante para o clube, pelo dinheiro.

Em declarações à Sporttv, apesar de o título estar cada vez mais perto, Amorim não deita foguetes antes da festa.

“É descansar bem, comer bem, trabalhar bem, usufruir da família, porque daqui a uns dias vamos ter mais umas horas de sofrimento, sabendo que podemos perder pontos com qualquer equipa, mas também podemos ganhar”.

Questionado sobre o valor da sua transferência (mais de 10 milhões de euros), Rúben Amorim desvaloriza e lembra que foi “pago para fazer” o seu trabalho.

“Mas dá-me algum conforto, não vou mentir, mas é mais pelo presidente e pelo Hugo Viana [diretor desportivo]. Foi muito dinheiro, arriscaram muito, sinceramente dá-me algum conforto”.

O Sporting está no máximo a quatro pontos do título depois de ter vencido o Rio Ave por 2-0, com golos de Pedro Gonçalves e Paulinho.