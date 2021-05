​Litos: “É normal o interesse de clubes europeus em Tiago Tomás”

As exibições de Tiago Tomás estão a despertar a cobiça de vários clubes e, depois de ter sido dado como alvo do Arsenal. é agora associado a clubes de topo da Serie A.



De acordo com a versão italiana do portal "OneFootball", Tiago Tomás está na lista de potenciais reforços da Roma, que na próxima temporada será treinada por José Mourinho, e ainda do AC Milan, que tem atualmente nas suas fileiras os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão.

Para o antigo jogador do Sporting, Litos, este interesse em Tiago Tomás “é normal, tendo em atenção as suas qualidades e a época que a equipa liderada por Rúben Amorim está a realizar. Tem feito golos e o que está a acontecer com ele vai também acontecer jogadores do Sporting".

Tiago Tomás, de 18 anos, foi utilizado em 36 jogos esta época e tem seis golos marcados. O avançado é uma das baixas do Sporting para o jogo desta noite, em Vila do Conde, com o Rio Ave, a contar para a jornada 31 do campeonato. Porro e Tabata, também lesionados, ficam igualmente de fora.

Ausência de Rúben Amorim pode gerar sentimento de revolta

Um jogo em que os leões não deverão contar com Rúben Amorim no banco, a cumprir castigo de seis dias, devido a declarações proferidas há meio anos, após o Sporting-FC Porto. O Sporting recorreu da decisão para o Tribunal Central Administrativo Sul que ainda poderá suspender o castigo.