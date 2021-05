Castigo suspenso. ​Rúben Amorim vai estar no banco com o Rio Ave

O castigo a Rúben Amorim foi suspenso e o treinador do Sporting pode estar no banco de suplentes no importante jogo desta noite com o Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a 31ª jornada do campeonato.



O Tribunal Administrativo do Sul aceitou uma providência cautelar em relação ao castigo de seis dias e o técnico leonino pode orientar a equipa.

Rúben Amorim tinha sido castigado pelo Conselho de Disciplina (CD), com seis dias de suspensão, por declarações após o jogo com o FC Porto, em outubro do ano passado.