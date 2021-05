Dois anos depois, Comissão Europeia nomeia representante para liberdade religiosa

A Comissão Europeia nomeou esta quarta-feira o cipriota Christos Stylianidis para o cargo de enviado especial para a liberdade religiosa, cargo que estava vago há quase dois anos.

Stylianidis foi até 2019 comissário europeu para a ajuda humanitária e gestão de crises e desde 2020 tem servido como conselheiro especial para a educação em emergências, migração e inclusão para o atual vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

Numa publicação no Twitter, Schinas saudou a nomeação lembrando que a liberdade de religião e de crença está sob ataque em muitas partes do mundo. A nomeação de Stylianidis para a promoção da liberdade de religião e de crença mostra que estamos determinados a proteger os direitos de todas as religiões e crenças.”

O cargo de enviado especial para a liberdade religiosa fora da União Europeia foi criada em 2016, por recomendação do Parlamento Europeu, confrontado com os horrores da perseguição aos cristãos e outras minorias religiosas no Médio Oriente por elementos do Estado Islâmico.

Durante alguns anos o cargo foi ocupado por Jan Figel, mas estava vago desde novembro de 2019 e houve mesmo dúvidas sobre se seria reativado.

Stylianidis mostrou-se satisfeito com a sua nomeação, dizendo que o assunto sempre foi do seu interesse.

“Sempre estive comprometido com a defesa e promoção deste direito humano fundamental. Trabalharei com as instituições europeias, organizações internacionais e organizações não-governamentais para atingir os objetivos do meu mandato e assistir os esforços internacionais da União Europeia para proteger os direitos humanos e promover a liberdade religiosa e a reconciliação.”

Várias organizações internacionais que trabalham na área da promoção da liberdade religiosa também expressaram a sua satisfação com a nomeação de alguém para o cargo.

Robert Clarke, da Alliance Defending Freedom International (ADF) considera que “o enviado especial tem desempenhado um papel crucial em expor, ao nível da Europa, os horrores da perseguição religiosa. O cargo chamou a atenção para algumas das piores e mais persistentes violações dos direitos fundamentais em todo o mundo e ajudou a focar os esforços da União Europeia para as contrariar”.

“A União Europeia deve não só continuar, mas intensificar os seus esforços para proteger a liberdade de religião e de crença em todo o mundo”, diz.

Também a organização Christian Solidarity Worldwide, sedeada no Reino Unido, deu as boas-vindas a Stylianidis, e refere que esta missão “é um elemento chave do arsenal diplomático da União Europeia e um instrumento essencial para defender e promover o direito à liberdade religiosa em todo o mundo”.

Christos Stylianidis é natural de Nicósia, Chipre, e tem 62 anos.