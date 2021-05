Corona não treina na véspera do clássico

Sérgio Conceição terá de encontrar solução para a ausência de Corona e, curiosamente, até recebeu sugestão de Jorge Jesus , que na conferência e imprensa de lançamento da partida apostou em Luis Díaz no lugar do mexicano.

Jesús Corona voltou a não treinar no Olival e vai falhar o clássico com o Benfica. O mexicano sofreu uma lesão muscular no jogo com o Famalicão, no domingo, e tem realizado tratamento à lesão durante toda a semana.

Sérgio Conceição estará no banco na Luz, depois de o castigo de 21 dias com que tinha sido punido, ter sido suspenso. O Tribunal Arbitral do Desporto deferiu a providência cautelar interposta pelo FC Porto.

Além de Corona, do boletim clínico do FC Porto consta, ainda, o nome de Mbaye. O guarda-redes continua a realizar treino integrado condicionado. O clássico entre Benfica e FC Porto, a contar para a jornada 31 do campeonato, é esta quinta-feira às 21h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.