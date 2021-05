Líder da JSD vai ser candidato a Oeiras

Alexandre Poço, presidente da JSD, vai ser o candidato do PSD à Câmara Municipal de Oeiras, anunciou Rui Rio, em entrevista à RTP. O líder do PSD contraria, assim, as estruturas locais do PSD que preferiam apoiar Isaltino Morais, que se recandidata como independente.

A direção do PSD tinha deixado a decisão sobre Oeiras suspensa, devido a divisões internas. Como a Renascença noticiou, Rio, que tem elogiado publicamente Isaltino, estava inclinado a não apresentar candidato, permitindo seguir a decisão das estruturas locais do partido que era apoiar Isaltino.

Na apresentação da sua candidatura, na semana passada, Isaltino teve o PSD concelhio a seu lado, mas dispensou o apoio dos partidos. "Do ponto de vista pessoal, ter o apoio do PSD ou de outro partido é positivo, porque significa que se querem juntar a nós. Do ponto de vista eleitoral, fico mais confortável sem o apoio dos partidos políticos, pois tenho mais votos sem o apoio dos partidos do que com o apoio dos partidos", argumentou,

Esta quarta-feira, Rio anunciou a mudança de estratégia, com o pretexto de que o PSD não pode deixar de ter um candidato próprio a um concelho com a importância de Oeiras. Mas apresenta a escolha de Alexandre Poço, como uma “candidatura honrosa”, dando assim por certa a vitória do autarca que já foi ministro e dirigente do PSD.

“Temos a apresenta um bom candidato, sabendo que as pessoas têm uma enorme tendência para apoiar Isaltino Morais”, disse Rui Rio, reconhecendo que o atual presidente da Câmara de Oeiras é “um candidato fortíssimo”. Para o presidente do PSD, Oeiras já mostrou que “tem presente” e esse presente é Isaltino; o PSD quer mostrar que Oeiras “também tem futuro” e daí a candidatura do líder da JSD.

Nesta entrevista à RTP 3, Rui Rio também aproveitou para defender a candidatura de Suzana Garcia à Amadora e critica Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, pelas suas ligações ao FC Porto.